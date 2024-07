Genickbruch: Jason Derulo wäre im Fitnessstudio beinahe gestorben

Glück im Unglück

Die Fahrt habe sich für ihn wie «die Hölle auf Erden» angefühlt. Er habe gedacht: «Ich sterbe auf dem Beifahrersitz, aber das will ich mir nicht anmerken lassen.» Im Krankenhaus habe ihm der Arzt dann erklärt, was für ein Glück der Sänger gehabt habe. «Die gute Nachricht ist, dass Sie einen Galgenbruch haben, also denselben Bruch, der entsteht, wenn man gehängt wird. Und Sie leben noch. Das hätte noch viel schlimmer enden können: gelähmt oder schlimmer. Das ist die gute Nachricht, dass Sie noch bei uns sind und alle Gliedmassen bewegen können. Die schlechte Nachricht ist, dass Sie sieben Monate lang ausser Gefecht sein werden.»