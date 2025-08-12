«Geniesst eure Körper»: Ilka Bessin zeigt sich oben ohne im Pool

Ilka Bessin hat sich in der Vergangenheit immer wieder für mehr Körperakzeptanz ausgesprochen. Anfang des Jahres wagte sie für sich einen mutigen Schritt, als sie ein Foto im Badeanzug vom Strand teilte. Damals verriet sie, wie viel Überwindung es sie kostete, den Schnappschuss zu veröffentlichen. «Ganz ehrlich. Ich hatte Angst vor der Reaktion, Angst vor Äusserungen, die mich verletzen könnten», gestand sie. Doch ihre beste Freundin habe sie ermutigt: «Ich bin jetzt mal so mutig und ich poste es, auch wenn es gleich Kommentare gibt, die vielleicht nicht so cool sind.» Auch hier erntete sie viel Lob von ihren Fans und Kollegen.