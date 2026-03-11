Genug von Denim? Diese Hosen tragen wir lieber als Jeans

Kaum ein Kleiderschrank kommt ohne mindestens ein Paar Jeans aus. Schliesslich lassen sie sich zu den verschiedensten Styles tragen. Und doch könnten viele Outfits von einer anderen Hose profitieren. So vielseitig Jeans mit ihren unterschiedlichen Waschungen und Schnitten auch sind, bleiben sie oft eine zu sichere, wenig überraschende Wahl. Dabei steckt in vielen Outfits mehr Potenzial. Mit der richtigen Denim–Alternative wirken sie moderner und spannender. Diese Modelle zeigen, dass man eine ganze Arbeitswoche lang ohne Jeans auskommen kann.