Genug von kaltem Wetter? Fünf traumhafte Reiseziele im Februar

Bariloche: Argentiniens alpiner Charme

San Carlos de Bariloche, oft nur Bariloche genannt, liegt malerisch in den argentinischen Anden am Ufer des Sees Nahuel Huapi. Die Stadt erinnert mit ihren schneebedeckten Gipfeln und Holzhäusern an ein europäisches Bergdorf, bietet aber auch eine einzigartige Mischung aus alpiner Ruhe und lateinamerikanischer Lebensfreude. Im Februar, wenn auf der Südhalbkugel Spätsommer ist, laden die umliegenden Berge zu ausgedehnten Wanderungen ein. Der Cerro Campanario bietet eine der spektakulärsten Aussichten der Region – ein Panorama aus glitzernden Seen und üppigen Wäldern. Für Abenteuerlustige gibt es auch Kajak– und Mountainbike–Touren.