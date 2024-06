Genuss auf Holz: Ausgefallene Rezepte für Snack Boards

Etwas Mehl auf eine Arbeitsfläche streuen und 2–3 Teigkugeln (je nachdem, wie viele Teiglinge auf das Blech passen) jeweils auf 19 cm ausrollen. Nun das heisse Blech ein Stück aus dem Ofen ziehen, die ausgerollten Teiglinge zügig darauflegen, das Blech zurück in den Ofen schieben und die Ofentür schliessen. 3–5 Minuten backen, bis die Pitas aufgegangen sind. Die fertigen Pitas in ein sauberes Küchentuch wickeln. Die übrigen Pitas wie oben beschrieben backen und ebenfalls in dem Küchentuch einschlagen. Vollständig abkühlen lassen und servieren. In einem luftdicht verschlossenen Behälter sind die Pitas bis zu 3 Tage haltbar.