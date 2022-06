Georg Kofler: «Ich brauche den Unruhezustand in meinem Kopf»

«Sport ist für mich nicht nur ein Ausgleich, um gesund und fit zu bleiben. Sport ist die beste Quelle für Entspannung und neue Kraft», schwärmt Georg Kofler (65) am Rande eines Preview-Termins für die beiden Conventions World Fitness Experience (WFX) und Glow by dm in Essen. Am 13. und 14. August können sich Interessierte in der Ruhrmetropole von den neuesten Trends in Sachen Fitness und Beauty inspirieren lassen.