Georg Stengel: Darum glaubt Schlager-Legende Roland Kaiser an ihn

Als Support von Roland Kaiser haben Sie auf den ganz grossen Bühnen vor einem riesigen Publikum gespielt. Hat Sie das nicht umgehauen?

Stengel: Also ausgehend davon, dass ich noch nie in einem Stadion war, auch nicht beim Fussball, – ich habe wirklich noch nie ein Stadion von innen gesehen – war es so krank, in so einem riesigen Stadion zu stehen. Wo eigentlich Fussball gespielt wird vor Tausenden von Menschen und dann steht man da selbst auf der grösstmöglichen Bühne in einem ausverkauften Stadion, vor einer Legende: Ja, das hat mich komplett umgehauen. Das ist so ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du da rausgehst und die Leute klatschen und schreien auch für dich – das kann man nicht erklären. Das ist das Grösste, was ich je erlebt habe, und das werde ich in meinem Herzen tragen. Das war so ein: Once in a lifetime.