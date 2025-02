George Armitage: Legendärer Hollywood-Regisseur ist tot

Roger Corman verhalf ihm zum Karrieredurchbruch

Zu seinen bekanntesten Regie–Arbeiten zählen die Gangster–Komödien «Miami Blues» und «Grosse Pointe Blank» (deutscher Titel: «Ein Mann – ein Mord»). In letzterem Werk aus dem Jahr 1997 kehrt John Cusack (58) als Auftragskiller für das zehnjährige Klassentreffen seiner Highschool in seinen Heimatort zurück. In «Miami Blues» gibt sich Alec Baldwins (66) Figur Junior als Polizist aus. Der Gangster beklaut in der Folge andere Kriminelle.