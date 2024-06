George, Charlotte und Louis gratulieren Papa William zum Vatertag

Was für ein süsses Foto von Prinz William (41) und seinem dreiköpfigen Nachwuchs. Und so leger gekleidet sieht man die britischen Royals nur selten. Anlässlich des Vatertags in Grossbritannien am 16. Juni ist auf dem Instagram–Account von William und Ehefrau Prinzessin Kate (42) nur einen Tag nach der grossen «Trooping the Colour»–Parade in London ein bisher unbekanntes Familienbild veröffentlicht worden.