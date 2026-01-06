George Clooney erinnert sich an seinen ersten Kuss

Nicht jede Kussszene lief glatt

Doch so routiniert der Frauenschwarm auch wirken mag – nicht alle seine Filmküsse verliefen nach Plan. In einem Interview mit der «New York Times» aus dem Jahr 2022 gestand Clooney, dass er früh in seiner Karriere einmal vom Regisseur kritisiert wurde. «Ich musste eine Kussszene mit diesem Mädchen drehen, und der Regisseur sagte: ‹Nicht so.› Und ich dachte mir: ‹Mann, das ist meine Technik! Das mache ich auch im echten Leben so!›», erinnerte er sich lachend.