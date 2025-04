George Clooney feiert Broadway-Debüt - darum fehlte Amal

George Clooney (63) hat am Donnerstagabend mit seiner Hauptrolle im Theaterstück «Good Night, and Good Luck» sein Debüt am Broadway gefeiert. Zur Premiere im Winter Garden Theatre in New York City erschienen zahlreiche Prominente, darunter Jennifer Lopez (55) mit ihrem Kind Emme (17) oder Julianna Margulies (58). Eine fehlte aber: Ehefrau Amal Clooney (47).