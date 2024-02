George Clooney: Flüchtet er vor dem britischen Regen nach Frankreich?

Hollywoodstar George Clooney (62) und seine Frau Amal Clooney (46) besitzen einige prachtvolle Anwesen in verschiedenen Ländern. Am bekanntesten davon ist wohl Clooneys Paradies–Villa im italienischen Laglio am Comer See in Italien. Das Traumhaus erwarb der Schauspieler im Jahr 2002, und empfängt dort regelmässig prominente Gäste wie seine guten Freunde Brad Pitt (60) und Matt Damon (53) oder Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Noch nicht so lange, nämlich seit dem Jahr 2014, besitzt Clooney eine Villa in der britischen Grafschaft Berkshire westlich von London. Doch dieses Anwesen scheint dem Star in letzter Zeit zunehmend Kummer zu bereiten.