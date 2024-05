George Clooney gibt sein Broadway-Debüt

George Clooney (63) wagt sich an eine neue Aufgabe. Im Frühjahr 2025 wird er am berühmten Musical–Boulevard in New York City zu sehen sein. Das Filmdrama «Good Night, and Good Luck», in dem der Schauspieler 2005 eine Nebenrolle spielte, Regie führte und das Drehbuch mitschrieb, wird für die Bühne des Broadway adaptiert.