George Clooney: Mit Schirm, Charme und Ehefrau

Darum geht es in «The Boys in the Boat»

Bei «The Boys in the Boat» führte George Clooney Regie. Der Film basiert auf Daniel James Browns Buch «The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics» aus dem Jahr 2013. Es erzählt die Geschichte einer US–amerikanischen Rudermannschaft der University of Washington in den 1930er Jahren – von ihren Anfängen in der Zeit der grossen Wirtschaftskrise bis zum Goldgewinn bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Zur Besetzung des Films gehören unter anderem Joel Edgerton (49), Sam Strike (29), Jack Mulhern (29) sowie Callum Turner (33).