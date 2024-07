George Clooney sagt Kamala Harris seine Unterstützung zu

Clooney forderte Bidens Rückzug

Auch Clooney hatte in einem Gastbeitrag für die «New York Times» Bidens Rückzug aus dem Wahlkampf gefordert. Darin betonte er, wie sehr er Biden schätze: «Ich betrachte ihn als Freund und ich glaube an ihn. Glaube an seinen Charakter. Glaube an seine Moral.» Doch eine Schlacht könne Biden nicht gewinnen und das sei der Kampf gegen die Zeit.