George Clooney über Amal: «Ich koche selbst, sonst sind wir alle tot»

«Das Kochen übernehme besser ich ...»

Bei der Premiere seines neuen Films «The Boys in the Boat» in Los Angeles sagte der Hollywood–Star im Interview mit «Extra»: «Meine Frau ist eine brillante Anwältin», eine «der grössten der Welt», fügte er hinzu und scherzte dann: «Aber das Kochen übernehme besser ich, sonst sterben wir alle.» Der Regisseur und Schauspieler verriet auch, was es bei Familie Clooney an den Feiertagen gibt: Er werde dieses Jahr «einen Weihnachtstruthahn» zaubern, so der 62–Jährige, ähnlich dem, den er an Thanksgiving gemacht habe.