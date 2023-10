George Clooney und mehr treffen sich mit SAG-AFTRA-Führungskräften

Top–Schauspieler sollen Haltung der Gewerkschaft unterstützt haben

Wie «Deadline» berichtet, gehörten dazu etwa George Clooney (62), Emma Stone (34), Ben Affleck (51), Tyler Perry (54) und Scarlett Johansson (38). Sie trafen sich zu einer Nachbesprechung via Zoom mit Präsidentin Fran Drescher (66) und Verhandlungsführer Duncan Crabtree–Ireland. Die Oscarpreisträger und Top–Schauspieler sollen besonders an den Vorschlägen zur Umsatzbeteiligung interessiert gewesen sein, die SAG–AFTRA der AMPTP und der CEO Gang of Four vorgelegt hatte. Sie gilt – neben dem Einsatz von künstlicher Intelligenz – als einer der grossen Knackpunkte bei den Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Studiobossen. Am 11. Oktober waren die Beratungen vorerst gescheitert.