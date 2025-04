Seit 2014 verheiratet

George Clooney und seine Amal haben sich noch nie gestritten

Überraschend private Einblicke hat George Clooney jetzt gegeben. In einem TV–Interview erzählte er, dass sich die Ehe mit seiner Amal wie ein «Jackpot» anfühle. Die beiden verstünden sich so gut, dass sie noch nie einen Streit gehabt hätten. Auch die zwei Kinder befänden sich in einem tollen Alter.