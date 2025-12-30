George Clooney verrät erste «Ocean's 14»-Details

Als Inspiration für den neuen Film dient laut Clooney die Komödie «Die Rentner–Gang» (Originaltitel: «Going in Style») aus dem Jahr 1979 mit George Burns, Art Carney und Lee Strasberg. Dabei geht es um eine Gruppe von Senioren, die einen Überfall planen. «Ocean's 14» befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Aktuell läuft die Suche nach Drehorten, die Produktion soll im Oktober 2026 beginnen. David Leitch (50), der Regisseur hinter Erfolgen wie «The Fall Guy» und «Bullet Train», soll die Inszenierung des neuen Films übernehmen.