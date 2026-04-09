George Clooney wirft Präsident Trump Kriegsverbrechen vor

George Clooney (64) greift Donald Trump (79) verbal an und unterstellt dem US–Präsidenten, dem Iran mit Kriegsverbrechen zu drohen. Der Oscarpreisträger machte seinen Vorwurf zunächst vor 3.000 Schülerinnen und Schülern in der norditalienischen Stadt Cuneo öffentlich, bei einer Veranstaltung seiner Clooney Foundation for Justice. Auslöser war eine Drohung Trumps auf Truth Social, wonach eine «ganze Zivilisation noch in dieser Nacht sterben» könnte, falls der Iran seinen Forderungen nach einem Waffenstillstand nicht nachkomme.