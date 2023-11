George «Funky» Brown: Mitgründer von Kool & the Gang gestorben

Brown gehörte zu den ersten Mitgliedern der legendären Funkband, die ab 1969 unter dem Namen Kool & the Gang bekannt wurde. Er sass nicht nur am Schlagzeug, sondern war laut der «Songwriters Hall of Fame» auch einer der Haupt–Songwriter hinter einigen der grössten Hits der Gruppe – darunter «Celebration», «Jungle Boogie» und «Ladies' Night». Die Songs der Band wurden in den letzten Jahrzehnten von unzähligen Acts gesampelt, darunter von Nas (50), A Tribe Called Quest und De La Soul. Erst im Sommer hatte Brown unter dem Titel «Too Hot: Kool & the Gang & Me» seine Memoiren veröffentlicht.