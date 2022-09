George Lazenby: Ex-James-Bond-Darsteller bedauert Skandal-Aufritt

Nach einem skandalösen Auftritt in der australischen Stadt Perth am vergangenen Wochenende hat sich Ex-James-Bond-Darsteller George Lazenby (83) öffentlich entschuldigt. Lazenby, der ein einziges Mal im Film «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» aus dem Jahr 1969 zum Doppelnull-Agenten wurde, war am Samstag als Stargast der Konzertveranstaltung «The Music of James Bond» in Perth aufgetreten. Teile des Publikums kritisierten seine Aussagen auf der Bühne im Anschluss als «homophob», «gruselig» und «ekelhaft», berichtet die «BBC». Auf Lazenbys Twitter-Kanal folgte jetzt die Entschuldigung.