George Lucas wird 80: Ein Star im ewigen Krieg der Sterne

Seine überschaubare Regiearbeit

Was vielen Filmfans womöglich gar nicht bewusst ist: So umtriebig George Lucas in der Traumfabrik auch war und immer noch ist, als Regisseur trug er sich kaum in Hollywoods Geschichtsbücher ein. Insgesamt führte er nur in sechs Filmen Regie und nur in zweien davon ausserhalb des «Star Wars»–Universums. Neben «THX 1138» – nach dem übrigens die von Lucas ins Leben gerufenen Gütesiegel für Soundstandards in Kinos benannt wurde – ist das noch «American Graffiti». In vielerlei Hinsicht stellt der 1973 erschienene Film einen Meilenstein im Schaffen des «Star Wars»–Erfinders dar.