George R. R. Martin hadert mit dem Jahr und «House of the Dragon»

Über einiges davon werde er noch reden müssen, kündigt Martin weiter an. Offenbar wird es dabei auch um das «Game of Thrones»–Prequel «House of the Dragon» gehen: «Ich freue mich nicht auf die anderen Beiträge, die ich schreiben muss, über alles, was bei ‹House oft he Dragon› schief gelaufen ist... aber das muss ich auch tun, und ich werde es tun. Aber nicht heute.»