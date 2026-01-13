George R. R. Martin stellt neue «GoT»-Geschichten in Aussicht

Gut 14 Jahre nach der Erstausstrahlung von «Game of Thrones» ist das Kapitel Westeros für den Autoren George R. R. Martin (77) noch lange nicht abgeschlossen. Der Schriftsteller und Kopf hinter der Vorlage für die Erfolgsserie macht deutlich, dass er sich weitere Geschichten – und damit auch mögliche Serienableger aus seinem Fantasy–Universum – gut vorstellen kann. Kurz vor dem Start des «Game of Thrones»–Spin–offs «A Knight of the Seven Kingdoms» war Martin in einem begleitenden Podcast zu Gast, um Fans auf den Serienstart einzustimmen.