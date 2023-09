George R. R. Martin und weitere Starautoren verklagen OpenAI

In dem 57 Seiten langen Dokument, das von der Authors Guild eingereicht wurde, finden sich aufseiten der Kläger zahlreiche grosse Namen: So gehen unter anderem «Game of Thrones»–Autor George R. R. Martin (75), John Grisham (68), Jodi Picoult (57), George Saunders (64) und Jonathan Franzen (64) gegen OpenAI vor. Insgesamt sind 17 Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Sammelklage aufgeführt.