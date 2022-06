George R. R. Martin (73) kann die heftige Kritik vieler Fans an der finalen «Game of Thrones»-Staffel noch immer nicht nachvollziehen. «Ich verstehe nicht, wie Menschen etwas, das sie einmal geliebt haben, so sehr hassen können», erklärte der Fantasy-Autor in einem Interview mit dem "Independent. «Wenn du eine Serie nicht magst, dann schau sie dir nicht an! Wie konnte alles so toxisch werden?»