George R.R. Martin mit optimistischem Update zu «The Winds of Winter»

«A Dance with Dragons», der zuletzt veröffentlichte Roman der «Das Lied von Eis und Feuer»-Reihe, erschien im selben Jahr, in dem auch die darauf basierende Fantasy-Serie «Game of Thrones» auf dem US-Kanal HBO debütierte. Autor Martin ist in der Zwischenzeit häufig mit anderen Projekten aus dem vom ihm erdachten Fantasy-Universum beschäftigt gewesen. So kam beispielsweise im Jahr 2018 der Prequel-Roman «Fire and Blood» (deutscher Titel: «Feuer und Blut») heraus, auf dem die «GoT»-Prequelserie «House of the Dragon» basiert, deren erste Staffel gerade erst auf HBO und HBO Max zu Ende gegangen ist. An dem Spin-off zu «Game of Thrones» ist Martin auch selbst als ausführender Produzent beteiligt.