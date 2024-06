George R.R. Martin: Totgeglaubter «Game of Thrones»-Ableger kommt doch

Bereits kurz nach dem Finale der Hauptserie «Game of Thrones» sind Berichte über mehrere geplante Ableger wie Pilze aus dem Boden geschossen – bislang erblickte jedoch lediglich das ebenfalls erfolgreiche Spin–off «House of the Dragon» das Licht der Welt. Andere Ausflüge ins Fantasy–Reich Westeros und Umgebung wurden seither gestrichen, darunter eine Serie, die sich mit den weiteren Abenteuern von Fanliebling Jon Schnee (Kit Harington, 37) beschäftigen sollte. Ein anderes totgesagtes Projekt scheint derweil doch wieder in der Mache zu sein, wie Autor George R.R. Martin (75) auf seinem offiziellen Blog verraten hat.