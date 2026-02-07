George und Amal Clooney bringen Glamour nach Mailand

Wenn George (64) und Amal Clooney (48) ein Event besuchen, wird der Anlass des Abends zur Nebensache. Genau das geschah am Samstagabend in Mailand, als das Paar bei der Eröffnungsgala des Omega House im Rahmen der Olympischen Winterspiele erschien. Arm in Arm zeigten sich die beiden strahlend den Fotografen – und zogen dabei einmal mehr sämtliche Blicke auf sich, wie unter anderem die «Daily Mail» berichtete.