George Wendt: Kollegen trauern um die «Cheers»-Ikone

Melissa Joan Hart (49), an deren Seite Wendt in der weiteren Kultserie «Sabrina – Total verhext» zu sehen war, schrieb via Instagram, dass aufgrund des Todes ihres Kollegen «der Himmel ein bisschen lustiger» geworden sei. Es sei aufregend gewesen, an der Seite von Wendt vor der Kamera gestanden zu haben, ausserdem sei sie bis heute ein grosser «Cheers»–Fan. Auch Eric Allan Kramer (63), der als Gaststar in «Cheers» einen Auftritt hatte, meldete sich auf Instagram zum Tod seines Kollegen zu Wort. «Es war schwer, von seinem Tod zu hören...» Wendt sei einer der «herzlichsten und lustigsten Typen» gewesen, denen er je begegnet sei.