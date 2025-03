«Georgie & Mandy»: «Young Sheldon»-Ableger kommt zu ProSieben

Neue Produktion von Sitcom–Genie Chuck Lorre

Die verhältnismässig mittellosen Jungeltern ziehen in «Georgie & Mandy» bei Mandys Eltern Jim (Will Sasso, 49) und Audrey (Rachel Bay Jones, 55) ein, während Schulabbrecher Georgie in der Autowerkstatt seines Stiefvaters zu arbeiten beginnt. Für die perfekte Sitcom–Dynamik ist folglich gesorgt.