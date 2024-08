Georgina Fleurs Ex Kubilay möchte Kontakt zur gemeinsamen Tochter

«Blind vor Liebe»

Erste Risse in der Beziehung gab es Fleur zufolge am ersten Heiligabend, wie sie ihren Mitcampern berichtete. Später wollte «Kubi» demnach unbedingt am «Sommerhaus der Stars» (2020) teilnehmen, um dort, so Fleur, aller Welt zu zeigen, dass sie zusammen seien. Im «Sommerhaus» kam es jedoch zu unschönen Streitigkeiten. Fleurs Erklärung, dass sie all das hinnahm: «Ich war so blind vor Liebe. [...] Ich war süchtig nach ihm.»