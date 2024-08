Georginas Dschungelcamp-Beichte: «Ich war so blind vor Liebe»

Georgina Fleur war «süchtig nach ihm»

Währenddessen ging es im Camp um eine dramatische Beziehung, die mit Seelen–Blessuren gespickt endete und von der Georgina Kader Loth (51), Danni Büchner (46) und Mola Adebisi (51) am Lagerfeuer berichtete – von den Anfängen bis heute. Sie und ihr Ex Kubilay Özdemir lernten sich demnach einst über Georginas Schwester in einem Fitness–Studio kennen. Drei Flaschen Schampus später stand ein gemeinsamer Sardinien–Urlaub auf dem Plan. Erste Risse gab es Fleur zufolge am ersten Heiligabend. Später wollte «Kubi» demnach unbedingt am «Sommerhaus der Stars» teilnehmen, um dort, so Fleur, aller Welt zu zeigen, dass sie zusammen seien. Im «Sommerhaus» kam es jedoch zu unschönen Streitigkeiten. Fleurs Erklärung, dass sie all das hinnahm: «Ich war so blind vor Liebe. [...] Ich war süchtig nach ihm.» 2021 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt.