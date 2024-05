«Geplant Spontan»: YouTuberin Melina Sophie startet eigenen Podcast

Jeden Donnerstag eine neue Folge

Darin möchte Melina Sophie auch die Hintergründe für ihre längere Auszeit ausführen. «Nach meiner Social Media Pause gibt es hier einige Themen, die ich gerne ansprechen und einordnen möchte», wird sie in einer Mitteilung zitiert. Ihren Fans wird die Influencerin zudem verraten, was sie in den letzten zweieinhalb Jahren stattdessen gemacht hat.