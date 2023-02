Gerade noch mal gut gegangen: Lily James im hautengen Glitzerkleid

Lily James (33) hat sich bei der Premiere ihres neuen Films «What's Love Got to Do with It?» in London in einem hautengen Outfit gezeigt. Das grüne, tiefausgeschnittene Trägerkleid von Miu Miu brachte insbesondere das Dekolleté der britischen Schauspielerin zur Geltung. Die 33-Jährige schien aber auch damit beschäftigt, die Robe immer wieder zurechtzurücken, wie Bilder der Veranstaltung zeigen.