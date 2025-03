Gerald und Anna Heiser erwägen Rückzug aus der Öffentlichkeit

Die Gedanken an einen Social–Media–Ausstieg kommen in einer Zeit grosser Veränderungen für die Familie. 2024 machte Anna Heiser Eheprobleme öffentlich und sprach von einer Paartherapie sowie einem «Ultimatum», das sie ihrer Beziehung gestellt habe. Zudem plagte die Familie Existenzängste, da sie die Farm in Namibia nicht mehr unterhalten konnten. Gerald Heiser erlitt deshalb sogar ein Burn–out. Über alle Entwicklungen in der Familie hielt seine Frau ihre 255.000 Follower im Akkord auf dem Laufenden.