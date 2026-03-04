Gerald und Anna Heisers Abschied aus Namibia bekommt eigene Sendung

«Dieser Beitrag ist mir unglaublich schwer gefallen. Jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftigt habe, haben mich die Gefühle mit voller Wucht eingeholt», schrieb sie damals. Sie spüre «trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb» eine tiefe Dankbarkeit. «Dankbarkeit dafür, dass unsere Familie nicht zerbrochen ist. Dass wir die Farm im letzten Moment verlassen haben, bevor das Schiff wirklich gesunken ist.» Die Erfahrung habe sie an ihre Grenzen gebracht. «Aber es hat uns nicht auseinandergerissen. Wir sind noch hier. Gemeinsam. Und das ist alles andere als selbstverständlich.»