Gérard Depardieu: Mysteriöser Tod eines angeblichen Missbrauchsopfers

Laut den Ermittlungsbehörden meldete ein Mann bereits am 29. November, dass seine Lebensgefährtin das Haus verlassen und eine beunruhigende Nachricht hinterlassen habe. Unmittelbar anschliessend hätten zuständige Kräfte nach der vermissten Debever gefahndet. Die Darstellerin wurde später entdeckt, nachdem sie von einer Brücke in die Seine gesprungen war. Rettungskräfte hätten die Frau vor Ort wiederbeleben können, dennoch sei sie am 7. Dezember in einem Krankenhaus verstorben.