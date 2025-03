Gérard Depardieu: Staatsanwaltschaft fordert Bewährungsstrafe

Am heutigen 27. März endet ein viertägiger Prozess gegen den Schauspieler Gérard Depardieu (76), dem sexuelle Nötigung vorgeworfen wird. Die Staatsanwaltschaft sei von der Schuld des Schauspielstars überzeugt und fordere eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten, wie französische Medien berichten. Laut der Tageszeitung «Le Monde» wurde unter anderem zudem eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro, eine psychologische Betreuung und die Aufnahme des 76–Jährigen in eine Sexualstraftäter–Kartei beantragt. Das Urteil dürfte erst zu einem späteren Zeitpunkt fallen.