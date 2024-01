Gérard Depardieu: Strafanzeige gegen Schauspieler abgewiesen

13 Frauen werfen Gérard Depardieu sexuelles Fehlverhalten vor

Die Schauspielerin, die an dem Film «Disco» als Nebendarstellerin beteiligt war, hatte zunächst in einem durch die Darstellerin Charlotte Arnould (29) angestrengten Ermittlungsverfahren ausgesagt, bevor sie sich selbst zur Anzeige entschloss. Die Vorwürfe waren durch einen im Dezember 2023 im französischen Fernsehen ausgestrahlten Dokumentarfilm publik geworden, der unter anderem zeigt, wie Depardieu anzügliche und sexistische Kommentare während einer Drehreise in Nordkorea macht. In Frankreich löste das grosse Empörung und eine landesweite Debatte aus.