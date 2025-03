Gérard Depardieu vor Gericht: Auch diese Prozesse drohen dem Superstar

Der Prozess wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung gegen Gérard Depardieu (76) beginnt am heutigen 24. März in der französischen Hauptstadt Paris. Dem französischen Star werden in der Klage sexuelle Übergriffe vorgeworfen, die sich im September 2021 am Set von Jean Beckers (91) Film «Les volets verts» (2022, Dt. «Die grünen Fensterläden») ereignet haben sollen. Eines der mutmasslichen Opfer, eine Dekorateurin, hatte im Februar 2024 Anzeige wegen «sexueller Nötigung, sexueller Belästigung und sexistischer Beleidigung» erstattet. Die zweite Klägerin, eine Regieassistentin, zeigte ihn im März 2024 an.