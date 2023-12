Gérard Depardieu: Wird er aus der Ehrenlegion ausgeschlossen?

Kulturministerin ist «angewidert»

Abdul Malak sagte laut den Berichten, sie sei «angewidert» von den Kommentaren Depardieus, die er demnach während einer Reise nach Nordkorea im Jahr 2018 von sich gab und die Anfang des Monats in einer Doku auf France 2 ausgestrahlt wurden. «Schockierende Kommentare, die Frankreich beschämen», so die Politikerin dazu. Gegen Depardieu gab es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Vorwürfen, unter anderem wird er der Vergewaltigung und sexueller Gewalt beschuldigt.