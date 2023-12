Gérard Depardieus Familie spricht von «beispielloser Verschwörung»

Die Familie des französischen Filmstars Gérard Depardieu (74) hat sich nach den Anschuldigungen gegen den Schauspieler zu Wort gemeldet. Depardieu sei im Privaten ein «bescheidener, sogar prüder Mann», erklärten sie in der Zeitung «Le Journal de Dimanche». Die Vorwürfe nannte die Familie eine «beispiellose Verschwörung». Gegen Depardieu gab es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Anschuldigungen, unter anderem wird er der Vergewaltigung und sexueller Gewalt beschuldigt. Zudem wurde in Frankreich gerade eine Fernsehdokumentation ausgestrahlt, in der er Medienberichten zufolge zu sehen ist, wie er während einer Reise nach Nordkorea im Jahr 2018 anstössige Kommentare über Frauen abgibt. Depardieu hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.