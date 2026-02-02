Gerardo Taracena: «Apocalypto»-Star stirbt mit nur 55 Jahren

Trauer um Gerardo Taracena (1970–2026). Der mexikanische Schauspieler, unter anderem bekannt aus Mel Gibsons (70) Maya–Epos «Apocalypto», ist im Alter von nur 55 Jahren gestorben, wie unter anderem die mexikanische Akademie für Filmkunst auf Instagram bestätigt hat. Eine Todesursache wird in dem Beitrag nicht genannt.