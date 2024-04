Gerhard Schröder: Der letzte Kampf des einsamen Wolfs

Mit der gleichen Zielstrebigkeit machte er in der Partei Karriere. Nach seinem Eintritt in die SPD (1963) wurde er 1971 Juso–Chef im Bezirk Hannover, und 1978 errang er den Bundesvorsitz der Jugendorganisation der SPD. Aus dieser Zeit stammt die hübsche Anekdote vom Juso–Vorsitzenden Schröder, der angeblich nachts an den Gitterstäben des Kanzleramts – damals noch in Bonn – gerüttelt und dabei ausgerufen haben soll: «Ich will hier rein!»