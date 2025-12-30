Gerhard Schröders Ehefrau Soyeon hat offenbar den Doktortitel erlangt

Soyeon Schröder–Kim (55), die Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder (81), hat offenbar ihren Doktortitel erlangt. In einem Instagram–Posting veröffentlichte sie am Montag ein Foto von sich, auf dem sie in Talar und mit Doktorhut posiert.
Doktorarbeit war ihr Vorsatz für 2025
«Wegen Hochzeit und Umzug nach Deutschland lange verschoben – in diesem Jahr geschafft!», schrieb sie zu dem Bild, auf dem sie zudem eine Universitätsmappe in der Hand hält. Dazu fügte sie noch die Hashtags «Doktorarbeit» und «Neujahrsvorsatz2025_Eingehalten» hinzu.
Auf einem weiteren Bild lächelt Schröder–Kim zusammen mit ihrem Mann in die Kamera, der den Daumen anerkennend in die Höhe streckt. Wo und in welchem Fach sie die Doktorarbeit abgeschlossen hat, verriet die gebürtige Südkoreanerin nicht.
Soyeon Schröder–Kim schloss ihren Master an der Hankuk–Universität für Fremdsprachen in Seoul ab. Nach ihrem Umzug 1995 nach Deutschland studierte sie in Marburg Germanistik, Volkswirtschaftslehre und Japanologie. Anschliessend arbeitete sie als Dolmetscherin. Über den Beruf lernte sie 2015 Gerhard Schröder bei einem Managermeeting in Südkorea kennen. 2018 heiratete das Paar in Seoul. Es ist für den Altkanzler die fünfte Ehe, für die 55–Jährige die zweite.
Gerhard Schröder schultert den Weihnachtsbaum
Vor ihrem Doktor–Posting hatte sie in den vergangenen Wochen einige Einblicke in die Weihnachtsfeierlichkeiten gezeigt. Offenbar geht es dem Altkanzler nach seiner Burnout–Behandlung, die sein Anwalt im Februar bestätigt hatte, wieder besser. Seine Ehefrau postete ihn entspannt beim Tannenbaumkauf. Die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum sei bei ihnen «Tradition pur», bekundete sie dazu. Der 81–Jährige trug den Baum sogar auf seiner Schulter und schmückte ihn anschliessend mit Kugeln und Kerzen. In einer kleinen Weihnachtsansprache äusserte Schröder sich dann in seiner Weihnachtsstube zum Stand der Demokratie und wünschte allen Familien «Kraft, Klarheit und Zuversicht für das neue Jahr».