Geri Horner und Ehemann Christian bekunden zum Hochzeitstag ihre Liebe

Das Spice Girl Geri Horner (49) feiert am heutigen 15. Mai seinen siebten Hochzeitstag mit Ehemann Christian Horner (48). Zum Jubiläum richtet die Sängerin liebevolle Zeilen an ihren Partner. Sie wünsche ihrem Schatz einen freudigen Jahrestag und fragt: «Kannst du das glauben? Sieben Jahre! Ich liebe dich so sehr.» Zudem bedankt sich die 49-Jährige «für alles». Sie sei ausserdem sehr stolz auf ihren Mann.