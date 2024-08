Gericht entzieht Justin Timberlake die Fahrerlaubnis für New York

Justin Timberlake (43) wird Trunkenheit am Steuer vorgeworfen. Bei einer Anhörung vor einem US–Gericht hat der Sänger jetzt auf «nicht schuldig» plädiert, wie mehrere US–Medien berichten. Auch wenn Timberlake bisher nicht verurteilt wurde, muss er vorerst das Auto stehen lassen, sobald er sich wieder in New York aufhält. Dem 43–Jährigen sei für den US–Bundesstaat die Fahrerlaubnis fürs Erste entzogen worden. Laut «CNN» handle es sich dem Anwalt Timberlakes zufolge um ein übliches Vorgehen in entsprechenden Fällen.