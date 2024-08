Gericht hat «keine Belege»: Gil Ofarim hat Geldauflage nicht bezahlt

Ofarim und der Antisemitismus–Skandal

Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem über seine Social–Media–Kanäle geteilten Video einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vorgeworfen. Unter anderem behauptete Ofarim in einem Instagram–Video, der Hotelmitarbeiter habe ihn dazu aufgefordert, seinen Davidstern abzunehmen. Der Hotelmitarbeiter zeigte Ofarim anschliessend wegen Verleumdung an.